الوصل يستعد لكأس العرب بثلاثية في الحمرية

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الوصل على الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخرة التجارب الودية لـ«الإمبراطور»، استعداداً لمواجهة اتحاد جدة السعودي في ذهاب الدور الأول من كأس العرب للأندية الأبطال، في 24 الجاري، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة). سجل ثلاثية الوصل خليل خميس، ثم هدفان لرونالدو مينديز. وتعد أبرز إيجابيات اللقاء ظهور مينديز بشكل جيد، واستعادته حساسية التهديف، في المقابل ظهر الوافد الجديد البرازيلي فينيسيوس بمستوى جيد، وهدد مرمى الحمرية بأكثر من كرة، كما كان حارس المرمى يوسف الزعابي من أبرز لاعبي «الفهود»، خصوصاً بتصديه لركلة جزاء في الشوط الثاني.