الأولمبي يطلب بطاقة «العبور الآسيوي» من الصين

المصدر: بالمبانغ - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم، مواجهة مصيرية حيث لا مجال فيها للخطأ، وذلك حينما يلتقي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات المنتخب الصيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن دورة الألعاب الآسيوية، المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وعلى استاد جالات هاروبات، بمدينة باندونغ، يسعى الأبيض الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له المنافسة في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني من المسابقة التي انطلقت 10 الجاري، بمشاركة 25 منتخباً آسيوياً تم تقسيمها إلى ست مجموعات، بحيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، فيما ضمت مجموعة واحدة خمسة منتخبات بعد انسحاب العراق.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب السوري، الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، فيما يتصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد ست نقاط كاملة، ومنتخب تيمور بالمركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان الأبيض خسر مباراته الأولى أمام سورية بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على تيمور الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع شاهين الدرمكي وسالم سلطان وزايد العامري (هدفان). وحرصت اللجنة المنظمة على أن تقام كل مباريات الجولة الثالثة لكل مجموعة بتوقيت واحد، حيث سيلتقي منتخبا سورية وتيمور الشرقية على استاد ويباوا موكاتي، في التوقيت ذاته لمباراة منتخبنا مع الصين.

ويتأهل للدور الثاني من المسابقة صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وذلك حسب اللائحة المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولاشك في أن الفوز، وبنتيجة كبيرة من الأهداف، سيضمن للمنتخب التأهل دون عناء الدخول في حسابات أخرى، وحتى مع التعادل قد تكون له فرصة التأهل كأفضل اصحاب المراكز الثلاثة، إلا أن الهدف الرئيس هو الفوز بغض النظر عن النتائج الأخرى.

واختتم الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية، أمس، على أحد الملاعب بمدينة باندونغ، تحت قيادة المدير الفني البولندي سكورزا، بمشاركة كل اللاعبين، باستثناء غياب لاعب الوسط جاسم يعقوب بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مباراة تيمور الشرقية.

سكورزا: أصعب مباراة للمنتخب

قال مدرب المنتخب الأولمبي، سكورزا، إن مواجهة الصين «ستكون أصعب مباراة للمنتخب». وتابع في تصريحات صحافية: «لابد من مضاعفة العمل والمجهود والتركيز طوال وقت المباراة وعدم الاستعجال»، مشيراً إلى أن «مسألة التأهل لاتزال بأيدينا، وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يُدركه اللاعبون جيداً».

وأضاف أنه رغم ضيق الوقت، وعدم وجود وقت كافٍ للراحة والتقاط الأنفاس، فإن الجهاز الفني والإداري عمل على تجهيز اللاعبين، من النواحي كافة الفنية والبدنية والنفسية.

ترتيب المجموعة الـ 3

1- الصين (6 نقاط).

2- الإمارات (3 نقاط).

3- سورية (3).

4- تيمور الشرقية (صفر).