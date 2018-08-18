6 فرق تنشد لقب «دولية محمد بن خالد لكرة اليد»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تنافس ستة فرق خليجية وعربية على لقب النسخة السابعة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، المقامة في نادي الشارقة من 29 الجاري وإلى الخامس من سبتمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي في الشارقة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بمقر نادي الشارقة، وحضره عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومدير البطولة علي الأميري، ومدير الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي سعيد علي العاجل، ورئيس قسم الاتحادات في الهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن، والأمين العام لاتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ومدير شركة أجاكس المنظمة للبطولة محمد الشحي.

ويتقدم صاحب الضيافة فريق الشارقة قائمة الفرق المشاركة، بجانب حامل لقب نسخة العام الماضي الأهلي المصري ومواطنه سموحة، فضلاً عن النجم الساحلي التونسي، والأهلي البحريني، والهدى السعودي.

وقال الأميري: «انتهت اللجنة المنظمة من كل الترتيبات لانطلاق البطولة، وستلعب المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، والفريق الحاصل في نهايتها على أكبر عدد من النقاط سيتوج بطلاً».

بدوره قال عاشور: «اتحاد اللعبة سيقدم كل الدعم الفني للبطولة، بالتنسيق مع اللجنة في الفنية، من حيث الطواقم التحكيمية، وإعداد جدول المباريات».

وأضاف: «تعد البطولة ضمن أجندة اتحاد اليد الموسمية، لما تمثله من محطة مهمة على صعيد تطوير لعبة كرة اليد، خصوصاً أنها تشهد في كل عام مشاركة نخبة الأندية العربية والخليجية».