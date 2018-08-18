3 رسائل من شركة الكرة الوصلاوية بعد رفض رحيل ليما

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم رفضها التام لرحيل اللاعب البرازيلي فابيو ليما عن «الإمبراطور»، بعد الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام السعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن انتقال ليما إلى النصر السعودي، إذ أصدرت شركة الكرة الوصلاوية بياناً أكدت فيه أنه لا نية على الإطلاق في الموافقة على رحيل هداف «الأصفر» في آخر أربع سنوات.

ونشرت الشركة بياناً، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنفي فيه الاستغناء عن ليما، موضحة: «تؤكد شركة الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن موافقة النادي على انتقال فابيو ليما، وأن اللاعب باقٍ مع الفريق، ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي، كونه إحدى ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022».

وأضافت: «تهيب شركة الوصل لكرة القدم بالجميع تحرّي الدقة والصدق فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي والعاملين به في هذه الفترة المهمة، كما تؤكد الشركة أن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره هو المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط».

وبذلك حسم «الإمبراطور» ملف استمرار ليما، إذ وجهت شركة الكرة الوصلاوية ثلاث رسائل من خلال البيان الذي أصدرته أول من أمس، كان أبرزها هي أن البرازيلي فابيو ليما خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأنه لا توجد نية للاستغناء عن أفضل لاعب في دوري الخليج العربي في موسم 2016-2017، خصوصاً أنه من أهم العناصر الأساسية في «الفهود»، إذ إنه هداف الوصل في المواسم الأربعة السابقة بإحرازه 18 هدفاً في أول موسم، و28 هدفاً في الموسم الثاني، و31 هدفاً الموسم الثالث، و27 هدفاً في الموسم الماضي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتبط فيها اسم فابيو ليما بالانضمام إلى أحد الأندية السعودية، بعدما تلقى «الإمبراطور» عرضين من الهلال والنصر الموسم الماضي، ولكن شركة الكرة رفضت رحيل اللاعب البرازيلي، قبل أن تجدد عقد اللاعب حتى 2022، بينما تكرر المشهد نفسه في فترة الانتقالات الحالية، وجاء الرد مماثلاً من الإدارة الوصلاوية بأن ليما خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

أما الرسالة الثانية التي وجهتها شركة الكرة هو أنه تم الاستقرار على اللاعبين الأجانب الأربعة قبل انطلاق الموسم بخوض «الإمبراطور» مواجهة دبا الفجيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي في 30 الجاري، إذ حسم النادي هذا الملف بالتعاقد مع البرازيلي فينسيوس ليما، لينضم إلى مواطنيه، كايو كانيدو ورونالدو مينديز وفابيو ليما، حيث إنه لن يكون هناك مجال للتعاقد مع لاعب جديد خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.

في المقابل، تبرز الرسالة الثالثة التي وجهتها شركة الوصل من خلال التمسك باستمرار ليما، وهي أنها تعمل على استكمال مرحلة البناء، التي بدأت تؤتي ثمارها خلال آخر موسمين، باحتلال «الفهود» المركزين الثاني والثالث في الدوري والتأهل إلى نهائي بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الموسم الماضي، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، إذ إن عملية البناء لن تستمر إلا بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصاً أبرز اللاعبين الذين أسهموا في تألق «الأصفر» وعودته إلى مكانه الطبيعي بالمنافسة على البطولات، حيث سيكون من أهم الأهداف الموسم المقبل هو الفوز بلقب بطولة على الأقل، لتتويج الجهد الكبير الذي قامت به الشركة في المواسم الماضية.

الرسائل الـ 3

- ليما خط أحمر.

- غلق ملف الأجانب.

- استكمال البناء.

• شركة الكرة في الوصل نفت صحة الأنباء التي تتحدث عن قرب انتقال ليما إلى النصر السعودي.