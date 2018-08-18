«اكسبكتنغ تو فلاي» تهدي «غودولفين» الانتصار رقم 5000

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدت المهرة «اكسبكتنغ تو فلاي» بإشراف المدرب هنري أليكس بانتال، وقيادة الفارس هوغو جونياك، إسطبلات غودولفين الانتصار 5000 على صعيد سباقات الخيل على مستوى العالم.

وجاء الانتصار، بعد أن توجت «اكسبكتنغ تو فلاي» أول من أمس، بلقب سباق المبتدئة لمسافة الميل في مضمار «لاتست دو بوج»، في فرنسا، لتؤكد زعامة الإسطبل الأزرق على صعيد ساحة الخيل العالمية.

ومنذ تأسيس «غودولفين» في 1992، نجحت خيول الإسطبل الأزرق الشهيرة في الفوز بسباقات في 14 دولة في أربع قارات حول العالم.

واستغرق الأمر 13 عاماً حتى بلغت إنجازات «غودولفين» بالفوز رقم 1000 عبر الجواد «شيري ميكس»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، الذي فاز في 16 أكتوبر 2005 بسباق «غران بريميو ديل جوكي كلوب إي كوبا دورو» المخصص لخيول الفئة الأولى الأعلى عالمياً، وجرى حينها على مضمار سان سيرو في إيطاليا.