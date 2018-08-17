فابيو ليما.. «حديث الصباح والمساء» في النصر السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، حديث الصباح والمساء في وسائل الإعلام السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، بعدما ذكرت صحيفة «المواطن» السعودية أن نادي النصر السعودي حصل على موافقة ليما للانضمام إلى «العالمي».

وأوضحت أن رئيس نادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، عقد اجتماعاً حاسماً مع إدارة الوصل، أول من أمس، للتعاقد رسمياً مع اللاعب، لافتة إلى أن النصر طلب ضم ليما، في يونيو الماضي، على سبيل الإعارة، لكن «الإمبراطور» رفض العرض النصراوي، بينما أكدت أن المفاوضات، أول من أمس، كانت من أجل التعاقد بصفة نهائية مع أفضل لاعب في دوري الخليج العربي مقابل 18 مليون دولار.

في المقابل تفاعل عدد كبير من مشجعي النصر السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، إذ أبدوا أمنياتهم أن تتم الصفقة، ووصفوها بأنها أفضل رد على تعاقد الهلال السعودي مع عمر عبدالرحمن قادماً من العين لمدة موسم.

وارتفعت الإثارة بعدما قام ليما بمتابعة حساب نادي النصر السعودي على «إنستغرام»، ليثير الجدل حول موافقته رسمياً على الانضمام إلى «العالمي»، وأن الصفقة في طريقها إلى الإتمام، علماً أن سوق الانتقالات في السعودية ستغلق في 24 الجاري.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي الوصل متمسكة باستمرار ليما مع «الإمبراطور»، خصوصاً أنه أحد الأعمدة الأساسية في الفريق، إذ إن الجهاز الفني استقر على أسماء الأجانب الأربعة، وهم الرباعي البرازيلي كايو ورونالدو وفينسيوس وفابيو ليما، ويخوض الأخير تدريبات علاجية مكثفة في البرازيل، كان آخرها خوضه، أمس، تدريبات قوية بالجري على رمال أحد الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وأكد مصدر في الوصل أن ليما سيصل، بعد غد، إلى دبي، وسيواصل برنامجه العلاجي، لافتاً إلى أن الجهاز الطبي في «الإمبراطور» سيقف على حجم جاهزية اللاعب، وموعد التحاقه بالتدريبات.

وأشار إلى أن الوصل لا ينوي الاستغناء عن ليما، خصوصاً أن بداية الموسم اقتربت ولن يكون هناك مجال للتعاقد مع لاعب بديل على مستوى عالٍ، إلى جانب أن اللاعب من العناصر الأساسية في «الفهود»، وتم تجديد عقده الموسم الماضي حتى 2022.

نادي الوصل متمسك بلاعبه، وينفي أي نية للاستغناء عنه.