فرق الشارقة السنية تختتم معسكرها الخارجي غداً

المصدر: جوني جبور - دبي

تختتم بعثة المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة القدم، غداً، معسكرها الخارجي في صربيا الذي امتد منذ 29 يوليو الماضي استعداداً للموسم الجديد، في بعثة ضمت 62 لاعباً من فرق 14 و15 و16 عاماً.

وشهد معسكر صربيا على مدار اليومين الماضيين خوض فرق المراحل السنية للملك ثلاث مباريات ودية، حقق خلالها فريق 16 عاماً فوزاً عريضاً على فريق إف كيه أندكس الصربي بنتيجة 6-صفر، فيما تعادل فريق الشارقة 15 عاماً مع فريق سولفين الصربي 1-1، وسجل للملك لاعبه الناشئ سيف يوسف في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسدل الستار عن المباريات بلقاء فريق 14 سنة مع منافسه سنديليك الصربي، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد أن سجل للشارقة لاعبه علي عبدالقادر.