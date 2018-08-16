داوود علي يغير وجهته من دبا الفجيرة إلى اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المدير التنفيذي لشركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء خالد سعيد النقبي عن اتفاق ادارة النادي تم التوصل اليه بين لاعب المنتخب الوطني وشباب الاهلي دبي السابق داوود علي للانظمام إلى صفوف الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء، وتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي وذلك بعد ان تم فك ارتباطه مع دبا الفجيرة والذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مغيرا وجهته من دبا الفجيرة الى اتحاد كلباء.

وقال النقبي لـ "الامارات اليوم": الاتفاق تم بشكل كامل بانتظار بعض اللمسات في تفاصيل العقد، على ان يلي ذلك التوقيع الرسمي على كشوفات النمور، ولم يوضح النقبي عن نوعية اللمسات التي تحتاج ادارة كلباء تثبيتها قبل التوقيع الرسمي منوها إلى انها ورحب النقبي باللاعب داود علي ووصف انظمامه للفريق بالاضافة النوعية لمنطقة دفاع ووسط اتحاد كلباء.

من جهته قال مدير الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة جمعة حمدان العبدولي لـ "الامارات اليوم": قابلنا رغبة اللاعب داوود علي بمغادرة صفوف الفريق بروح رياضية عالية بالرغم من ارتباطه بعقد رسمي بنادينا ولم نتمسك بالعقد بالرغم من رغبته، وذلك انطلاقا من استراتيجية ادارة النادي بدعم اللاعب الاماراتي وبشكل احترافي كامل متمنيا له النجاح في وجهته القادمة.