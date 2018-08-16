النقبي مديراً تنفيذياً لشركة كلباء لكرة القدم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عينت شركة كرة القدم لنادي إتحاد كلباء الأكاديمي الرياضي واللاعب السابق خالد سعيد النقبي بمنصب مدير تنفيذي للشركة، وقال نائب رئيس محلس ادارة النادي محمد عبيد اليماحي للامارات اليوم: يأتي التعيين تماشيا مع رؤية مجلس إدارة النادي في دعم تطلعات الوجوه الشابة للاستفادة من كفائاتها في خدمة الرياضة في النادي، ولثقتنا العالية بإمكاناته تم التعيين، من جهته تقدم النقبي بالشكر لادارة " النمور لتكليفه بهذه المهمة وقال للامارات اليوم: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد بحيث يكون اساس النجاح المطلوب، واشعر بالسعادة للاستعانة بي واتمنى ان اكون عند حسن ظن الاسرة الكلباوية وسنعمل معا لتحقيق النجاح بالبقاء الاول.

يذكر ان خالد النقبي سبق وان لعب للفريق الاول لاتحاد كلباء كما تسلم مهمة ملف الاحتراف بالنادي خلال السنوات الماضية.