6 فرق تنافس على لقب النسخة الـ 3 لـ «أكاديميات الكرة الخليجية»

المصدر: جوني جبور - عجمان

تستضيف عجمان، بين 25 و31 الجاري، بطولة أكاديميات كرة القدم الخليجية للعام الثالث على التوالي، التي تقام تحت إشراف وتنظيم كواترو الرياضي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان، وتشهد مشاركة ستة فرق.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة المنظمة أول من أمس، في منتجع الغولف بمنطقة الزوراء في عجمان، وحضره نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو، أحمد الرئيسي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا عبدالرسول عبدالله، ومدير إدارة التراخيص والمعايير في دائرة التنمية السياحية في عجمان، إبراهيم محمد المري، وممثل الهيئة العامة للرياضة، عمر خلف، ورئيس العلاقات العامة والإعلام في بلدية عجمان، إبراهيم الشحي، ووكيل اللاعبين، حمد الدوسري.

وقال الرئيسي: «ما يميز البطولة هو الاهتمام بالنشء، والتدرج العلمي والصحيح في عالم كرة القدم، لاسيما أن الاحتراف طرق أبواب الدول الخليجية في رياضة كرة القدم، منذ سنوات طويلة».

بدوره، كشف عبدالرسول عبدالله عن الترتيبات التي قامت بها اللجنة، وقال: «البطولة أشبه بتجمع خليجي، يقدم وجبة دسمة للاعبين الصغار، للتعود على التنافس الخارجي في سن مبكرة». وأشار إلى أن هناك فعاليات عدة تصاحب فترة البطولة، من بينها إقامة دورة للمدربين المشاركين، وبرامج سياحية للوفود الخليجية في مختلف مدن الدولة.

سحب قرعة البطولة

تم خلال المؤتمر سحب قرعة النسخة الثالثة، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، خصوصاً أنه تم في بداية القرعة توزيع الفريقين الإماراتيين على رأس المجموعتين، حيث جاء سبانيول كواترو على رأس المجموعة الأولى، وسبورت فور أوول على رأس الثانية، لتسفر بقية نتائج القرعة عن حلول أوليه البحريني وأكاديمية العقر العمانية في المجموعة الأولى، ومجيء الفتى الذهبي من السعودية، وبرازوكا الكويتي في المجموعة الثانية، مع العلم بأنه تم رصد عدد من الجوائز العينية والكؤوس لكل الفرق المشاركة، مع جوائز لأفضل اللاعبين.