الفردان يظهر للمرة الأولى مع النصر في ودية التعاون

المصدر: أحمد طارق - دبي

خسر النصر تجربته الودية الأخيرة في ختام معسكره الخارجي في هولندا، بهزيمته أمام التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في تجربة قوية استفاد منها الجهاز الفني لـ«العميد» بإشراك عدد كبير من اللاعبين، كان أبرزهم حبيب الفردان الذي شارك للمرة الأولى مع الأزرق بعد عودته للفريق بعد غياب ست سنوات.

ودفع مدرب «العميد»، الصربي إيفان يوفانوفيتش، بالتشكيلة الأساسية في الشوط الأول، وضمت كلاً من: أحمد شامبيه، أحمد الياسي، مسعود سليمان، مبارك سعيد، محمد سرواش، طارق أحمد، محمد الجسمي، سالم صالح، واللاعبين الأجانب: الفرنسي يوهان كابابي، والبرازيلي صامويل روزا، ومواطنه يوري ليريو.

وشهد اللقاء بداية قوية من فريق التعاون السعودي الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق عبدالمجيد السواط، الذي انفرد بالمرمى وراوغ أحمد شامبيه وسدد الكرة في الشباك (9)، قبل أن يضيف الكاميروني تاومبا الهدف الثاني من كرة عرضية داخل منطقة جزاء النصر، ارتقى لها وحولها برأسه في المرمى (25)، بينما أحرز هدف «العميد» الوحيد محمد الجسمي (42)، قبل أن يرد الفريق السعودي بإضافة الهدف الثالث عن طريق ربيع سفياني (44).

وتعد هذه المواجهة الخامسة في المباريات الودية التي يخوضها النصر بمعسكره الخارجي في هولندا. وغادرت بعثة الفريق الأول مساء أمس هولندا عائدة إلى دبي، إذ سيحصل اللاعبون على راحة سلبية قبل استئناف التدريبات، حيث يسعى الجهاز الفني لخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة قبل خوض النصر أول مباراة رسمية في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، عندما يستضيف عجمان على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي في 30 الجاري، إذ تعد هذه المباراة افتتاحاً لمباريات الدوري في الموسم الجديد.

وتعمل شركة النصر لكرة القدم على حسم ملف الأجنبي الرابع خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الدوري، خصوصاً أن الفريق تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد هم: الثنائي البرازيلي صامويل روزا ويوري ليريو، والفرنسي يوهان كاباي، بينما على صعيد التعاقدات مع اللاعبين المواطنين، يوجد اتجاه للاكتفاء بالأسماء التي تعاقدت معها الشركة، إذ إن «العميد» يعد صاحب أقوى تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية بضم الحسين صالح، ومحمد عايض، ومحمد مرزوق، ومحمد العكبري، وحبيب الفردان.