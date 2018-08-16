سانتوس يعلن انتقال فيكيو إلى شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عن توصله إلى اتفاق رسمي على إعارة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيكيو إلى نادي شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكر النادي البرازيلي أمس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح أنه تمت الموافقة على سفر فيكيو إلى دبي ليخضع للفحص الطبي، والتوقيع على عقد إعارته إلى شباب الأهلي لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء عقب نهاية الموسم.

وفي حال اكتمال صفقة انضمام اللاعب الأرجنتيني إلى شباب الأهلي، ستكتمل قائمة اللاعبين الأجانب في النادي، إذ يضم الفريق حالياً، المولدوفي لوفانور هنريكي، والإكوادوري جيمي أيوفي، والأرجنتيني ماورو دياز.