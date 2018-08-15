الإسباني خوان راهم سابعاً في «غولف السباق إلى دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تقدم الإسباني خوان راهم إلى المركز السابع على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، عقب حصوله على المركز الرابع في النسخة الـ100 لبطولة الولايات المتحدة، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل للبطولة الختامية للموسم والدفاع عن لقبه الذي حققه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف.

ونجح راهم في تحقيق أفضل نتائج في واحدة من البطولات الكبرى «الماسترز»، ليحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على 489,250 نقطة، ليتحرك من المركز الثامن إلى المركز السابع في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع موسمي يصل إلى 2,161,574 نقطة، علماً بأنه يستعد للمشاركة في منافسات كأس رايدر نهاية الأسبوع الجاري. وتأخر البلجيكي توماس بيترز، والإيطالي فرانشيسكو موليناري عن الإسباني راهم، بفارق ضربة واحدة، ليحتلا المركز السادس مع الثنائي الأميركي توماس ووودلاند، ويكسبا 334,712 نقطة.