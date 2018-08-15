توأمة بين نادي خورفكان وريكا الكرواتي لاكتشاف المواهب

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أبرم نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ممثلاً بأكاديمية خورفكان ونادي ريكا الكرواتي، اتفاقية تؤمّن الاستفادة من الخبرات، وتبادل الزيارات والمعسكرات بين الجانبين، إضافة إلى المشاركة في البطولات الدولية والدورات التدريبية التي تنظمها الجهتان.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد نادي خورفكان برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز النعيمي، والأمين العام، نايف حسن المنصوري، ووكيل اللاعبين، محمد عبدالله، للمجمع الرياضي للنادي الكرواتي، وأثناء تفقد المعسكرات الإعدادية للفرق السنية لخورفكان.

وأوضح النادي، في بيان صحافي، أن الهدف من التوأمة الاستفادة من التجارب الفنية المعروفة للأندية الكرواتية، وما تتمتع به من خبرة في استكشاف المواهب.

واستمع وفد خورفكان، أثناء الزيارة، لشرح تفصيلي عن نوعية الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون، ودور الإعدادين الذهني والنفسي، والتصور العقلي للاعبين، بالإضافة إلى طبيعة عمل وحدة القياسات الطبية، وطرق التغذية، فضلاً عن الشرح الموسع في الجوانب الثقافية والتعليمية.