الاتحاد الدولي للشطرنج يعتمد تأهل بطل العرب إلى المونديال مباشرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، مكاسب كبيرة في الاجتماع الثاني للمجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للعبة، الذي عقد أخيراً في العاصمة الرومانية بوخارست، وفي مقدمة ذلك اعتماد صعود الفائز والفائزة بالبطولة العربية للعب في كأس العالم، والحصول على لقب أستاذ دولي كبير بشكل مباشر، بعد استيفاء معيار التصنيف.

وتم اعتماد حصول الفائز بالمركزين الثاني والثالث في بطولات العرب على لقب أستاذ دولي، طبقاً للمعايير الدولية للحصول على الألقاب.

وينتظر الاتحاد العربي، وضع آلية تطبيق القرارات الجديدة للاتحاد الدولي خلال البطولات العربية المقبلة، أهمها بطولة العرب الفردية التي تستضيفها الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.