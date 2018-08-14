سليم عبدالرحمن: الجهاز الفني للمنتخب مرتاح لمردود اللاعبين في المعسكر

المصدر: سالزبورغ - الإمارات اليوم

تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أول من أمس، على رديف فريق أودينيزي الإيطالي بهدفين لهدف في ثانية تجاربه الودية بمعسكره الحالي في مدينة سالزبورغ النمساوية، استعداداً لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019. وسجل هدفي المنتخب، أحمد خليل من ضربة جزاء وسيف راشد.

ويستعد الأبيض لخوض تجربته الأخيرة على مستوى الأندية غداً بمواجهة فريق «إس سي ميترسيل النمساوي»، قبل المواجهة المقررة أمام منتخب أندورا 18 الجاري.

وقال مساعد المدرب، سليم عبدالرحمن في تصريحات صحافية، إن «هناك ارتياحاً من قبل الجهاز الفني للمنتخب، بعد مضي 14 يوماً من المعسكر، من حيث أداء اللاعبين ومردودهم بشكل عام خلال الحصص التدريبية والتجارب الودية». وأشار إلى أن المعسكر الحالي يعتبر من أهم محطات برنامج الإعداد العام لنهائيات آسيا على اعتبار أنه الأطول، ويأتي قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وشدّد سليم عبدالرحمن على أنه في كل تجمع هناك أهداف محددة، موضحاً أنه في ما يتعلق بمعسكر سالزبورغ، قال: تم تخصيص المعسكر في النمسا لرفع معدل اللياقة البدنية من خلال الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، إلى جانب تطبيق بعض الجوانب الخططية والتكتيكية، خلال التجارب الودية سواء في طريقة اللعب أو غيرها من الأمور الفنية.

وأشاد مساعد مدرب المنتخب، بعطاء اللاعبين خلال التجربتين الماضيتين وجديتهم في التعامل مع الفريق الخصم والتزامهم بتعليمات المدرب، وتنفيذهم للجمل التكتيكية التي تدربوا عليها خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الجهاز الفني يقوم بتحليل كل الحصص التدريبية والتجارب الودية، وعرضها عبر الفيديو للاعبين من خلال المحاضرات النظرية لرصد كل النقاط والعمل على تقويتها قبل المباريات الرسمية.

وعن مسألة تأثر الأبيض بغياب بعض العناصر المهمة عن المعسكر الحالي قال سليم عبدالرحمن: «كنا نتمنّى وجود كل العناصر في أولى محطات الإعداد إلا أن هناك ظروفاً مختلفة حالت دون ذلك، سواء بالنسبة لعمر عبدالرحمن المنتقل حديثاً إلى صفوف الهلال السعودي، أو الحارس علي خصيف بداعي الإصابة، وكذلك المدافع فارس جمعة وعبدالعزيز صنقور».

وأضاف: «الجهاز الفني على ثقة تامة بأن الجميع سيكون في أتم الجاهزية خلال التجمعات المقبلة التي ستشهد خوض مباريات دولية ودية مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة».

• المنتخب يخوض ثالثة مبارياته الودية أمام «ميترسيل النمساوي» ثم يلتقي منتخب أندورا 18 الجاري.