الجزيرة يخسر ضربة البداية أمام النصر في كأس العرب

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

فرط فريق الجزيرة في الحفاظ على التعادل في بداية موسمه الجديد، حين خسر بهدفين لهدف أمام ضيفه النصر السعودي أمس، ضمن ذهاب دور الـ32 في كأس العرب للأندية، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ولم يتأخر الفريقان في الدخول سريعاً إلى أجواء المباراة، فقد ظهر أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة، حين باغت الضيوف فريق الجزيرة بالهدف الأول، مستغلين خطأ في التمركز بالنسبة لمدافعي الجزيرة، لتصل الكرة إلى لاعب النصر يحيى الشهري خارج منطقة الجزاء، الذي لم يتوان في تسديدها بصورة قوية لترتطم بالقائم الأيمن للحارس علي خصيف، ثم تستقر بعد ذلك في الشباك. وفي الدقيقة 22، استطاع فريق الجزيرة العودة إلى أجواء المباراة، بتسجيل هدف التعادل بعد جملة منظمة وصلت معها الكرة إلى المهاجم علي مبخوت الذي سددها، لكن حارس مرمى النصر برادلي جونز شتتها بصعوبة، لتجد لاعب وسط الجزيرة خلفان مبارك الذي لم يتوان في إكمالها في الشباك النصراوية.

وأضاف النيجيري أحمد موسى في أولى المباريات الرسمية له الهدف الثاني بطريقة رائعة لفريق النصر، من تسديدة متقنة في الدقيقة 75. وعلى الرغم من المحاولات العديدة من الجزيرة لتعديل النتيجة إلا أن المباراة انتهت بفوز ثمين للنصر.وتتجدّد المواجهة بين الفريقين في لقاء الإياب، الذي سيُقام يوم 29 سبتمبر، على استاد فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن مباراة أمس، الأولى لمدرب الجزيرة الهولندي كايزر.