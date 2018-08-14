«المحترفين»: لم نتلق أي مقترح رسمي بزيادة أجانب أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد المدير التنفيذي للجنة المحترفين، وليد الحوسني لـ«الإمارات اليوم»، أن اللجنة لم تتلق أي مقترح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالنسبة للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه في حال وصول أي مقترح عبر القنوات الرسمية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتواصل مع الأندية، ودراسة مدى جدوى تطبيق هذا الأمر.

وشدد على أنهم في اللجنة يسعون إلى الوصول إلى كل ما هو إيجابي للأندية التي تمثلها اللجنة، ولخدمة كرة القدم الإماراتية. وتردد سابقاً أن الاتحاد الآسيوي يدرس مقترحاً لزيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا إلى ستة لاعبين.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، ناصر اليماحي، أنه في حال قيام الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد الأجانب، فإن ذلك يصب في مصلحة دول شرق القارة فقط، وليس غربها، نظراً لأن لاعبي دول شرق آسيا يحترفون في دوريات غرب القارة، معتبراً أن الزيادة إن حصلت فهي تضر كثيراً بأندية المنطقة، وتحديداً بكرة الإمارات، لأن هذا سيعني أن اللاعب المحلي سيكون المتضرر من هذا الأمر. وأضاف اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «هذا المقترح ليس في مصلحة كرة القدم الإماراتية، وأي أمر من هذا النوع يجب أن يدرس بشكل أفضل، وبصورة متأنية دون استعجال، وصولاً إلى ما يخدم كرة الإمارات والارتقاء بها».