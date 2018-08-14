«دبي الرياضية» تبث «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

اتفق اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية مع شبكة قنوات دبي الرياضية لتكون الناقل الرسمي لبطولة آسيا للقوة البدنية، التي تقام في دبي بين 18 و25 سبتمبر المقبل. جاء ذلك بعد الاجتماع المشترك بين أمين عام الاتحاد محمد المري، ومدير قنوات دبي الرياضية عبدالرحمن أمين. وقال عبدالرحمن أمين: «سنعمل من أجل تغطية إعلامية مميزة ومباشرة للبطولة التي تشارك فيها 23 دولة».

من جانبه، أكد المري في تصريحات صحافية: «نتطلع لنجاح مشترك في جميع الجوانب، ومنها الإعلامي، خصوصاً أن اتحاد اللعبة مقبل على استضافة أحداث دولية كبرى».