«ميرلين».. كرة المحترفين للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات مسابقاتها المختلفة في الموسم الجديد 2018-2019، وتحمل الكرة المصنعة بواسطة شركة نايكي الأميركية للمعدات الرياضية، أحد شركاء اللجنة، اسم «ميرلين»، وتتزين بشعار دورينا واللونين الأحمر والأسود.

وتتميز الكرة الجديدة بالعديد من المزايا المهمة، بعد أن حرصت الشركة على إدخال المزيد من التحديثات عليها، وبحسب ما ذكرت نايكي تعد «ميرلين» بمزيد من الأهداف في موسم المحترفين الجديد، بفضل تصميمها الفريد الذي اعتمد على البساطة بتقليل عملية التقسيم على سطحها، وهو ما يمنح الكرة دقة أكبر في التصويب، ويسهل مهمة المهاجمين في إرسال الكرة إلى الشباك وتسجيل الأهداف.

وتواكب كرة نايكي كل الظروف الطبيعية، مثل تبدل الطقس والأمطار وأرضية الملعب، وذلك بفضل تطبيق تقنية «ACC» All Conditions Control.التي تجعل الكرة قادرة على الاحتفاظ بكامل مواصفاتها القياسية الفنية دون أن تتأثر بأي متغيرات خارجية مهما كانت طبيعتها.

واحتفظت الكرة في نسختها الجديدة بمزاياها الأساسية السابقة من حيث الألوان المستخدمة فيها والتي تمت طباعتها بتقنية الأبعاد الثلاثية، ليكون بإمكان اللاعبين رؤية الكرة بشكل أوضح في كل أنحاء الملعب، ليسهل عليهم تتبعها، كما أن هذا التصميم يساعد المشاهدين عبر البث التلفزيوني على الرؤية بصورة أكثر وضوحاً.

يذكر أن «ميرلين» ستكون الكرة الرسمية لكبرى الدوريات العالمية للموسم الجديد 2018-2019، حيث أعلنت العديد من الدوريات الأوروبية اعتمادها، وعلى رأسها الدوري الإسباني والإنجليزي.

كرة «ميرلين» تم اختيارها رسمياً في عدد من الدوريات العالمية، مثل الإسباني والإنجليزي.