دبا الفجيرة يتغلب على دبا الحصن ودياً

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق دبا الفجيرة على فريق دبا الحصن بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت أول من أمس.

وخلت تشكيلة دبا الفجيرة من المحترفين الأجانب، حيث تم منح الفرصة للاعبين الآخرين. وسجل هدفي دبا الفجيرة أحمد الغيص ودرويش أحمد، بينما سجل لدبا الحصن البرازيلي فينيسيوس. وقال مدير دبا الفجيرة جمعة العبدولي، أن التجربة كانت مفيدة جداً، مثنياً على المردود الفني للاعبي الفريقين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: « كانت اكثر من مباراة ودية، واستفاد الفريقان منها». وسيخوض دبا الفجيرة مباراته الودية المقبلة أمام نورمبيرغ الألماني اليوم، في ختام معسكره الخارجي.