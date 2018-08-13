المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تكريم

ذكر نادي الشارقة على «تويتر» أن الأجهزة الفنية لفرق المراحل السنية منحت اللاعبين يوماً مفتوحاً يقضونه في العاصمة الصربية بلغراد خلال الإعداد الخارجي، فضلاً عن تكريم أفضل اللاعبين في فريقي 15 و16 سنة، هما خالد محمد وسعود عبدالله.

حفل

تقيم الهيئة العامة للرياضة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، بمقرها في دبي حفل استقبال لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للعبة الكاراتيه، وذلك على هامش اجتماع الاتحاد لمناقشة أجندة أولمبياد 2020.

معتوق

قالت بعض المصادر، إن اتحاد كلباء دخل في مفاوضات مع لاعب المنتخب اللبناني، والفجيرة سابقاً، الدولي حسن معتوق، وذلك لتمثيل الفريق في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، وأن المفاوضات اقتربت من النهاية السعيدة.