كلباء يسجل انتصاره الأول في معسكر سلوفينيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء انتصاره الأول في معسكر سلوفينيا، الذي يقيمه في مدينة ماريبور استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك بعد فوزه أمس على فريق درافوجارد السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية للنمور.

وشهد اللقاء ظهوراً لافتاً للنظر لمحترفي كلباء الأجانب، الذين سجلوا جميع أهداف النمور، التي تقاسمها اللاعب الروماني ماتي مع الكرواتي انطونيو، وبواقع هدفين لكل منهما.

وسيخوض اتحاد كلباء مباراته المقبلة أمام الفتح السعودي في الـ 14 من الشهر الجاري. ويعتبر هذا أول فوز للنمور في المعسكر الخارجي، بعد خسارتين متتاليتين. من جهته، عبّر قائد الفريق، منصور عباس البلوشي، عن سعادته لتمكن الفريق من تقديم مباراة جيدة فنياً، وقال إن جميع اللاعبين ظهروا فيها بشكل طيب.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «اطمأن جمهور النمور بأن جميع أمور الفريق تسير بشكل مميز، وهو ما يبشر بالخير، وأن اهتمام ودعم إدارة النادي بشؤونه يدعو للتفاؤل»، مؤكداً أن جميع المباريات الودية مفيدة، وتحقق النتائج المرجوة قبل الاستحقاقات المقبلة.