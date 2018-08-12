لجنة تحقيق في انتظار لاعب العين محمد خلفان

المصدر: العين – الإمارات اليوم

أعلن رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري عن تشكيل لجنة من الأجهزة الإدارية بشركة كرة القدم لتحقيق مع اللاعب فريق العين محمد خلفان الحراصي لما بدر منه خلال المباراة الودية التي خاضها المنتخب الأولمبي، أمام نظيره الماليزي على استاد علم شاه في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وقال إن العقوبات والجزاءات الفنية أو الإدارية أو المالية تم سنها كأدوات للإصلاح والتقويم وليس للهدم والتحطيم بمعول اللوائح دون النظر إلى الهدف الرئيس من وضعها خصوصاً عندما يرتبط الأمر بلاعبي الفرق السنية.

وقال الهاجري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "تقرر توجيه القطاع الرياضي بتشكيل لجنة تحقيق مع اللاعب محمد خلفان فور عودته واتخاذ الإجراءات ووفقاً للوائح الداخلية بعد الوقوف على كافة التفاصيل والاطلاع على التقارير المرتبطة بأحداث المواجهة الودية لمنتخبنا أمام ماليزيا وتم التشديد على الالتزام برؤية النادي وقيمه المؤسسية لكل منتسب لهذا الكيان الشامخ وإعادة توجيه رسالة النادي للجميع وخصوصاً من يقع عليهم الاختيار للحصول على شرف الدفاع عن شعار منتخباتنا الوطنية حتى تكون نصب أعينهم حتى لا يواجهوا القرارات الداخلية بهذا الشأن".

ووفقاً للقطات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، فقد حدث اشتباك بين محمد خلفان ولاعب المنتخب الماليزي أديب زين الدين، إثر لعبة مشتركة وتطور الأمر إلى حدوث حالات اعتداء جماعي بين لاعبي المنتخبين والجهاز الفني، قبل أن يتدخل رجال الشرطة الماليزية الذين وجدوا في الملعب لاحتواء الأحداث.

ويقيم المنتخب الأولمبي معسكراً في ماليزيا، في إطار تحضيراته للدورة القارية، حيث يلعب في المجموعة الثالثة بجانب الصين وتيمور الشرقية وسورية.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان في دورة الألعاب الآسيوية، بعد أن أوقعتهما القرعة في المجموعة الخامسة، لكن لاحقاً تم تحويل المنتخب الوطني للمجموعة الثالثة عقب الانسحاب المفاجئ للمنتخب العراقي من المنافسات.