اتحاد كلباء يسجل انتصاره الاول في معسكر سلوفينيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد كلباء انتصاره الاول في معسكر سلوفينيا الذي يقيمه في مدينة ماريبور استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي وذلك بعد فوزه يوم امس على فريق درافوجارد السلوفيني بأربعة اهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي شهدت ظهورا ملفتا للنظر لمحترفي كلباء الاجانب والذين سجلو جميع اهداف النمور، والتي تقاسمها اللاعب الروماني ماتي مع اللاعب الكرواتي انطونيو وبواقع هدفين لكل منهما.

هذا وسيخوض اتحاد كلباء مباراته القادمة امام الفتح السعودي بتاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي، وتعبر هزيمة نادي درافوجارد السلوفيني وهو احد اندية دوري الدرجة الثالثة، الاولى خلال المعسكر بعد خسارتين متتاليتين، من جهته عبر قائد الفريق منصور عباس البلوشي عن سعادته لتمكن الفريق من تقديم مباراة جيدة فنيا ومن جميع اللاعبين، وقال للامارات اليوم: أطمأن جمهور النمور بأن جميع أمور الفريق تسير بشكل مميز وتبشر بالخير وان اهتمام ودعم ادارة النادي بشؤونه تدعو للتفاؤل، مؤكدا ان جميع المباريات الودية مفيدة وتحقق النتائج المرجوة.