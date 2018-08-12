الحوسني يحرز فضية الجلة في «عالمية الشلل الدماغي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز نجم أصحاب الهمم، البطل العالمي أحمد الحوسني، لاعب نادي الثقة، الميدالية الفضية في دفع الجلة، ضمن منافسات بطولة الألعاب العالمية للشلل الدماغي، المقامة حالياً في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية.

ويشارك نادي الثقة للمعاقين في البطولة ببعثة تضم اللاعب أحمد الحوسني، واللاعبتين شمة الحوسني وشيخة عبدالعزيز، والمدربة سعاد أوتغلبت، وعمران البقيش إدارياً، ومحمد شعبان للعلاج الطبيعي.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية إنه سعيد للغاية بالميدالية الفضية، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وواعداً بالمواصلة على طريق تحقيق البطولات والإنجازات العالمية.

وقدم الحوسني مستوى مميزاً خلال المنافسات، بعد أن تألق بشكل كبير وأحرز الفضية.