سانتوس يوافق على انتقال فيكيو إلى شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

وافق نادي سانتوس البرازيلي على انتقال الأرجنتيني إيمليانو فيكيو إلى شباب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت صحيفة «مينها توركيدا» البرازيلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي سانتوس، ريكاردو غوميز، أن إدارة النادي وافقت على رحيل فيكيو إلى شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه لن ينضم إلى قائمة سانتوس في مباراته اليوم أمام أتليتكو مينيرو في الدوري البرازيلي، بعدما خرج من حسابات المدرب كوكا.

وأشارت إلى أنه سيتم حسم الصفقة بعد الاتفاق مع شباب الأهلي على التفاصيل كافة، إذ إن سانتوس يرغب في بيع اللاعب بصفة نهائية، بينما طلب النادي الإماراتي التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وفي حال اكتملت صفقة انتقال إيمليانو فيكيو إلى شباب الأهلي، ستغلق شركة الكرة في النادي ملف اللاعبين الأجانب، بوجود الأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي، والمولدوفي هنريكي لوفانور، رغم وجود اتجاه للتعاقد مع أجنبي آخر بدلاً من لوفانور، في حال الاستقرار على ضم لاعب جديد يقدم الإضافة إلى خطة المدرب التشيلي لويس سييرا.

من جهة أخرى، عادت أمس بعثة الفريق الأول لشباب الأهلي إلى دبي، قادمة من هولندا بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي امتد ثلاثة أسابيع، إذ سيتأنف الفريق تدريباته في ند الشبا الأسبوع الجاري، لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يبحث الجهاز الفني عن خوض أكثر من تجربة ودية، قبل خوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد أمام الجزيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي في 31 الجاري.