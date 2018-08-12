راحة قصيرة للاعبي الشارقة بعد العودة من معسكر هولندا

المصدر: منصور السندي ــــ الشارقة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، راحة قصيرة للاعبين، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية غداً على ملعب النادي بمنطقة الحزانة في الشارقة.

وكانت بعثة فريق الشارقة قد عادت، مساء أول من أمس، من المعسكر الخارجي في ألمانيا وهولندا، وخاض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام فرق: الكويت الكويتي والتعاون السعودي وليونداس الهولندي وإف سي إيندهوفن الهولندي.

واطمأن المدرب العنبري، خلال فترة المعسكر الخارجي، على جاهزية لاعبيه والوقوف على التشكيلة الرئيسة، التي سيخوض بها الفريق مبارياته في المسابقات المختلفة خلال الموسم الكروي الجديد، علماً بأن الشارقة سيستهل مشواره في دوري الخليج العربي بلقاء مضيفه فريق الظفرة في الأسبوع الأول لانطلاقة المسابقة.

من جهة أخرى، ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن لجنة العلاقات العامة بالنادي استقبلت بعثة الفريق الأول، القادمة من المعسكر الخارجي إلى مطار دبي بالورود، متمنين للفريق التوفيق خلال الموسم المقبل.