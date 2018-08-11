بيع 14 ألف تذكرة لمباراة الوصل واتحاد جدة في 6 ساعات

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت تذاكر مواجهة الوصل أمام اتحاد جدة السعودي في ذهاب الدور الأول لكأس العرب للأندية الأبطال إقبالاً كبيراً من جمهور «النمور»، إذ بيعت 14 ألف تذكرة في أول ست ساعات من طرح التذاكر أول من أمس، في اللقاء الذي سيقام 24 الجاري على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلن موقع «مكاني» المخصص لبيع تذاكر المباراة، عن تفاصيل طرح التذاكر وأسعارها، إذ حددت إدارة نادي الاتحاد السعودي قيمتها، مقابل 30 ريالاً للدرجة الموحدة، و250 ريالاً للفضية، و500 ريال للدرجة الذهبية.

وكشف الموقع على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه ضمن خطوات الشراء توجد خريطة أدوار استاد الملك عبدالله لاختيار المقاعد، الدور الأول: المربعات من 101 إلى 136، الدور الثالث: المربعات من 301 إلى 345، الدور الخامس: المربعات من 501 إلى 548 (عائلات).

وقام الموقع بعمل تحديث فوري لعمليات شراء التذاكر، والتي أظهرت اقبالاً كبيراً من الجمهور السعودي على حضور المباراة الأولى لاتحاد جدة في كأس العرب للأندية الأبطال، إذ تم بيع 14 ألف تذكرة في أول ست ساعات من طرح التذاكر، حيث إن السعة الرسمية لملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية 62 ألف متفرج.

وأشار إلى أنه نظراً لتزامن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوصل مع أيام الحج وعيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 الجاري هو آخر يوم لشراء تذاكر المباراة.

من جهة أخرى، غادرت أمس بعثة الفريق الأول لاتحاد جدة السعودي إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر السعودي على كأس هيئة الرياضة أمام الهلال في 18 الجاري، والتي تعد آخر استعدادات «النمور» لمواجهة الوصل في كأس العرب.

ورغم تعاقد اتحاد جدة مع البرازيلي رومارينيو قادماً من الجزيرة، أول من أمس، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز استقر على عدم قيد لاعب «فخر أبوظبي» السابق، في قائمة الفريق لبطولة كأس العرب، واختار خمسة لاعبين أجانب وفقاً لنظام البطولة، هم الأسترالي جورمان ماثيو والبرازيلي فالديفيا والصربي اليكساندر بيزيتش والمغربي كريم الأحمدي، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، إذ لن يكون الأخير غريباً على نادي الوصل، خصوصاً أنه لعب في دوري الخليج العربي ستة مواسم مع نادي الشباب.

وخاض اتحاد جدة معسكراً خارجياً في النمسا، لمدة ثلاثة أسابيع، استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب خلالها «النمور» أربع مباريات ودية أمام كل من كركا السلوفيني، وثلاثي دوري الخليج العربي الوحدة، الفجيرة والظفرة.

من جهة أخرى، يخوض الوصل اليوم تجربة ودية أمام صور العماني في دبي، ضمن تحضيرات «الإمبراطور» لمواجهة اتحاد جدة في كأس العرب، إذ تعد هذه المباراة الأولى للوصل عقب عودته من معسكري ألمانيا وإسبانيا.

وسيغيب عن المباراة الثنائي الدولي خميس إسماعيل وعلي سالمين المنضمان إلى معسكر المنتخب في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من الأول حتى التاسع من الشهر الجاري، إذ لن يكون هناك عائق في مشاركتهما أمام اتحاد جدة السعودي، وسيلتحقان بالأصفر قبل السفر إلى جدة 23 من الشهر نفسه، بينما يترقب الجهاز الفني عودة البرازيلي فابيو ليما من البرازيل، إذ يخوض فترة التأهيل حالياً بعد اجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة تحت اشراف طبيب نادي فلامينغو البرازيلي، وذلك لحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الوصل أمام اتحاد جدة من عدمها.

الوصل يلتقي اتحاد جدة 24 الجاري على ملعب الأخير «الجوهرة المشعة»، ضمن ذهاب دور الـ32 في كأس العرب للأندية.