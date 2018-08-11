اختتام دورة التحكيم الإلكتروني للرماية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية EST، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، واستمرت نحو أسبوع بمركز إعداد القادة، وبمشاركة 10 دارسين من الجنسين. واشتملت على العديد من الموضوعات المهمة، خصوصاً المشكلات التي تحدث في كبريات البطولات، وكيفية التدريب على حلها ومواجهتها بحنكة وفطنة.

وقال اللواء الركن راشد خميس الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، إن الدورة حققت أهدافها، وأكد في تصريحات صحافية: هي واحدة من أرقى دورات التحكيم في البندقية والمسدس، وتركز على تعامل الحكام مع الأهداف الإلكترونية.

وقال إنها ستطور من مستوى إدارة اللعبة، مؤكداً حرص الاتحاد في المستقبل على أن تسبقها دورة محلية إعدادية، لتسهيل مهمة الدارسين والمحاضرين على حد سواء.