المصدر: دبي-الامارات اليوم.

غيريرو

ذكرت صحيفة لانسي البرازيلية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع البيروفي باولو غيريرو للتعاقد معه، قادماً من فلامنغو البرازيلي، لافتة إلى أن اللاعب يفكر في قبول العرض، خصوصاً أن عمره بات 34 عاماً.

ورشة

عاد الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي الى الدولة، قادمين من ماليزيا بعد مشاركتهما في ورشة العمل التي أقامتها هناك لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للحكام المشاركين في كأس آسيا 2019.

مفاوضات

كشفت صحف جزائرية عن دخول نادي الإمارات في مفاوضات للتعاقد مع الجزائري محمد الأمين (27 عاماً)، ثاني هدافي الدوري الجزائري بـ 16 هدفاً حققها على مدار 27 مباراة خاضها مع ناديه الحالي شباب قسنطينة الجزائري.