دبا الفجيرة ودبا الحصن يلتقيان ودياً في ألمانيا

المصدر: محمد فاضل ــ دبي

يخوض فريقا دبا الفجيرة ودبا الحصن، عند الساعة السادسة عصر اليوم بتوقيت الإمارات، مباراة ودية تجمعهما في مدينة نورنبيرغ في ألمانيا، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي المقبل، والتي يشارك فيها دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي، بينما يشارك دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى للهواة.

من جهته، كشف إداري الفريق الأول لدبا الفجيرة، مانع الغسية الظنحاني، عن أن الجهاز الفني سيعطي الفرصة للاعبين جدد لم يسبق لهم المشاركة في الوديتين السابقتين، وذلك من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «من المرجح عدم إشراك اللاعبين الأجانب، وستكون المباراة فرصة فنية مهمة لفسح المجال للاعبين الآخرين، للكشف عن إمكاناتهم».