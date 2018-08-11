دياكيه: الحسابات المزيفة في «التواصل الاجتماعي» أضرت بكرة القدم الإماراتية

المصدر: معاذ كمبال - العين

هاجم لاعب فريق العين، إبراهيما دياكيه، الحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وأكد أنها «أضرت بكرة القدم الإماراتية»، وحطمت مستقبل الكثير من اللاعبين الشباب، كاشفاً عن وجود حسابات أنشأها أصحابها فقط من أجل مهاجمة الأندية والمدربين واللاعبين والإدارات، واصفاً ما تكتبه بـ«الأوهام».

وأكد نجم خط وسط العين، الموجود في معسكر فريقه في سلوفينيا، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أن «العديد من الجماهير تعمل بلا كلل أو ملل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد كرة القدم الإماراتية، من خلال إنشاء حسابات مزيفة تهاجم بها الأندية والمدربين واللاعبين والإدارة».

وتابع في رسالته: «أتمنى ألا تسقطوا في لعبتهم، هم يعرفون أنفسهم، ويدركون أن لعبتهم لن تنجح على الإطلاق، لأن كرة القدم أكبر من ما يقومون به، فهم لا يكتبون سوى أوهام».

وأضاف: «علينا أن نعرف أن دوري الخليج العربي خسر العديد من اللاعبين من أصحاب المواهب بسبب الهجوم الذي يجدونه مِن مَن يختلقون مواقف عنهم».

وطالب دياكيه الجماهير بعدم إتاحة الفرصة لمن يعملون في الخفاء لمهاجمة اللاعبين، وقال: «من فضلكم لا تكونوا جزءاً من تعطيل مسيرة اللاعبين الذين يسعون لتمثيل بلادهم، أنا أعرف أن الناس تكره الحقيقة، ولكن علينا أن نتعلم منها، علينا العمل والتقدم باستمرار، وأود أن أقول لكل اللاعبين الشباب: لا تتوقفوا عن متابعة حلمكم المستقبلي».

وقال دياكيه إن انتقال عموري إلى الهلال السعودي يعد خسارة كبيرة لدوري الخليج العربي، لكنه في الوقت نفسه أبدى سعادته لزميله بالاحتراف في الدوري السعودي.

في جانب آخر، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة فريق العين الودية أمام فريق كوبر السلوفيني في ثالثة وديات الزعيم، وسجل أهداف العين إبراهيما دياكيه والسويدي ماركوس بيرغ.