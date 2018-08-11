مسافي يهزم دبا العماني

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

فاز فريق نادي مسافي على ضيفه فريق نادي دبا البيعة العُماني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، وسجل هدفي مسافي كل من المحترف السنغالي يالي جوني، وعبدالله خالد.

من جهته، قال مدرب فريق مسافي، إبراهيم بفود، لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا سيلعب مباراة ودية جديدة غداً، وتقام في استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وبخصوص مباراة دبا البيعة العُماني فقد لعبنا بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، وقد استفدنا منها كثيراً، ونتطلع لفائدة أكبر في مواجهة نادي الإمارات، لما يتمتع به من إمكانات فنية عالية».