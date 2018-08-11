مصفوت يخسر ودياً من نجران السعودي

المصدر: محمد فاضل ـــ عجمان

خسر نادي مصفوت أول من أمس، أمام فريق نجران السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية الثانية للفريق، التي اقيمت ضمن معسكره الخارجي المقام في مصر، وسجل هدف مصفوت الوحيد، التونسي محمد بن حمودة.

بدوره قال عضو الجهاز الفني والمدرب المساعد لنادي مصفوت، محمد عبدالله تيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «كسبنا من خلال هذه المباراة أموراً ايجابية جديدة على الرغم من الخسارة غير المستحقة، منها التطور في الأداء وتطبيق التوجيهات الفنية للمدرب، فضلاً عن أن المباراة تأتي امام فريق من دوري المحترفين السعودي».