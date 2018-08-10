المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شفاء

كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في غضروف الركبة، الأسبوع الماضي، إذ نشر على حسابه في «إنستغرام» فيديو يداعب فيه الكرة بقدميه.

زلاتكو

حرص مدرب كرواتيا ونادي العين الأسبق، الكرواتي زلاتكو، على تشجيع لاعب المنتخب، عمر عبد الرحمن، على خطوته الجديدة بالانتقال إلى الهلال السعودي، حيث قال زلاتكو على «تويتر»: «كل الحظ والتوفيق لك عموري في مشوارك الجديد».

فيلم

ضمت «طيران الاتحاد» فيلم «عاشق عموري» إلى قائمة الأفلام التي يمكن للمسافرين على متن خطوطها الاستمتاع بمشاهدتها، خصوصاً أن الفيلم يحكي قصة إنسانية لأربعة صبية، يقودهم عامر المعجب بنجم الكرة عمر عبدالرحمن.

إداري

يشكو إداري كبير باتحاد لعبة جماعية خلافات بينه وبين مسؤولين بالاتحاد المعني، إذ من المنتظر أن تؤدي هذه الخلافات إلى تقديمه استقالته قريباً في حال تطورت الأمور أكثر، خصوصاً أن العلاقة متوترة بين الاثنين.

منصب

رغم مساعي إحدى الشخصيات الرياضية المتكررة للحصول على منصب مرموق باتحاد لعبة جماعية، إلا أن مسؤولاً رفيعاً بهذا الاتحاد ظل يرفض باستمرار تولي هذه الشخصية أي منصب، بسبب خلافات قديمة بينهما.