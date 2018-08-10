حمد علي: معسكر ألمانيا بوابة قضاة الملاعب لموسم ناجح

المصدر: منصور السندي - دبي

قال الحكم الدولي في كرة القدم حمد علي يوسف، إن قضاة الملاعب يواصلون حالياً معسكرهم الخارجي في ألمانيا بنجاح استعداداً لإدارة مسابقات الموسم الكروي الجديد في مختلف المراحل، واصفاً المعسكر بأنه «بوابة الحكام لموسم ناجح»، معتبراً أن المعسكر الحالي مختلف عن كل المعسكرات السابقة للحكام، فقد زاد من حالة الالفة والانسجام بين الحكام، وحقق الفائدة المرجوة لاسيما على صعيد حكام المراحل السنية الذين استفادوا كثيراً من الحكام أصحاب الخبرة الطويلة.

وقال حمد علي لـ«الإمارات اليوم»: لجنة الحكام أعدت برنامجاً مدروساً لتجهيز الحكام للاستحقاقات المقبلة سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الخارجية بالنسبة للحكام الدوليين، لافتاً الى أن المعسكر اشتمل أيضاً على زيادة التدريبات العملية في الملعب وكذلك النظرية الخاصة بتطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد.

وأضاف حمد: معسكر ألمانيا اشتمل خلال فترته الثانية على تدريبات مكثفة لرفع اللياقة البدنية بجانب تدريبات نظرية حول قانون التحكيم حتى يكون قضاة الملاعب في كامل الجاهزية للموسم الكروي الجديد.

ويضم معسكر الحكام في ألمانيا الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل 76 حكماً، بينهم حكام من الفريق الأول والمراحل السنية. وتابع: قبل بداية المعسكر الخارجي في ألمانيا كانت هناك أيضاً تدريبات للحكام.

وقال حمد «المعسكر الحالي تضمن أيضاً زيادة التدريبات العملية في الملعب وكذلك النظرية للحكام الخاصة بتطبيق تقنية الحكم الفيديو، خصوصاً أنها تعد تجربة جديدة بحاجة الى زيادة التركيز والتدريبات المختلفة من قبل الحكام حتى يتم تطبيقها بالشكل المطلوب».

وأكد الحكم الدولي: «في تقديري أن المعسكر الخارجي حقق فوائد كثيرة من بينها الى جانب الإعداد الجيد للحكام، عملية الانسجام والتآلف بين جميع الحكام من خلال تواجدهم معاً في مكان واحد».

وتابع «بعد عودة الحكام الى الدولة ستكون هناك فترة إعداد أخرى تتمثل في التحضيرات الأخيرة لما قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد».

وأشار حمد علي يوسف إلى أن المعسكر شهد التزاماً وانضباطاً كبيرين من قبل الحكام لاسيما في ما يتعلق بمواعيد التدريبات، وكذلك النوم وبرنامج التغذية.

واعتبر أن الخطوات التي قامت بها لجنة الحكام تساعد كثيراً في عملية نجاح المعسكر حتى يحقق أهدافه المنشودة. وأكمل «الكل في معسكر الحكام مرتاح نظراً للأجواء الإيجابية التي تساعد على النجاح، وهناك تنافس كبير بين الحكام حتى يقدم أي يحكم كل ما عنده ويجتمع الجميع في تقديم الأفضل، وهذا الأمر سيصب في إنجاح مسابقة الدوري الإماراتي تحكيمياً».

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حكماً يشاركون في معسكر قضاة الملاعب بألمانيا الذي يختتم الثلاثاء المقبل.