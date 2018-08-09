رسميا مبخوت يشارك ضد النصر السعودي في البطولة العربية

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته عبر" توتير" أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني وافق على طلب نادي الجزيرة بالسماح للاعب النادي والمنتخب علي مبخوت بالمشاركة مع فريقه خلال مباراته المرتقبة يوم الاثنين المقبل أمام فريق النصر السعودي في لقاء الذهاب ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس الأندية الأبطال.

وغادر مبخوت معسكر المنتخب المقام حاليا بمدينة سالزبورغ النمساوية عائدا الى الدولة للإلتحاق بفريقه الجزيرة.

وكان مبخوت قد أنضم أخيرا لمعسكر المنتخب في النمسا وقضى معه تسعة أيام شارك خلالها في التدريبات الصباحية والمسائية استعداد لكأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

ويعد مبخوت من العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب ويعول عليه المدرب زاكيروني كثيرا في صنع الفارق في المنتخب خلال كأس اسيا المقبلة.