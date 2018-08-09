دبا الفجيرة يهزم ريغنزبورغ الألماني

المصدر: محمد فاضل ـــ الفجيرة

فاز الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة على فريق جان ريغنزبورغ الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أول من أمس ضمن معسكر الفريق المقام في ألمانيا، ولعب دبا الفجيرة بتشكيلته الأساسية، وأجرى خلال المباراة ثلاثة تغييرات فقط، وسجل الأهداف المغربي ادريس فتوحي وأحمد راشد باتو، وغاب عن المباراة المحترف المغربي يحيى جبران للاستشفاء من شد عضلي، وهي المباراة الودية الثانية للفريق بعد أن خسر في الأولى امام فريق لايبزغ انترناشونال الألماني بهدفين مقابل لا شيء.

من جهته، قال مدير فريق دبا الفجيرة جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «لقد كانت تجربة فنية جيدة واستفدنا منها كثيراً وشهدت التشكيلة استقراراً نوعياً، ولا ننظر للنتيجة بعين الاهتمام الكبير بقدر المكاسب المتحققة منها»، وأوضح أن حارس مرمى المنتخب السابق سالم عبدالله شارك في المباراة، وأشاد بدوره، وختم بأن الفريق سيخوض مباراته الودية المقبلة امام فريق دبا الحصن السبت المقبل في تجربة جديدة، ويأمل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي باولو كاميلي إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين لتقديم إمكاناتهم الفنية.