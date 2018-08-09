الصربي إليتش مدرباً لـ«طائرة النصر»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة النصر للألعاب الرياضية تعاقدها مع المدرب الصربي غوران إليتش، لقيادة فريق الطائرة في الموسم المقبل، إضافة إلى التعاقد مع اللاعب الروسي أوليفر.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن اللاعب الروسي انضم إلى «العميد» قادماً من جاكرتا برتامينا الإندونيسي، إذ لعب أوليفر لأكثر من فريق أوروبي منها أمريسويل السويسري.

من جهته، أكد أوليفر أنه فضل الانتقال لنادي النصر، نظراً لما يمتلكه «العميد» من تاريخ كبير، إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين المميزين. في المقابل، يعد المدرب الصربي غوران إليتش من الأسماء الكبيرة، ولديه خبرة كبيرة في الدولة والمنطقة الخليجية، بعدما تولى تدريب شباب الأهلي وبني ياس والهلال السعودي، أما بالنسبة لتجاربه في أوروبا فسبق له تدريب سبارتاك الصربي.