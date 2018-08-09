عموري يتصدّر قائمة 8 لاعبين انتقلوا من الإمارات للّعب في السعودية

سيدخل لاعب فريق العين، الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قائمة طويلة من ثمانية لاعبين نجوم غادروا دوري الخليج العربي لكرة القدم متوجهين للدوري السعودي، وذلك في حال اكتمال صفقة انتقاله بصورة رسمية لصفوف فريق الهلال، بعد وصوله فجر أمس إلى العاصمة السعودية الرياض لإنهاء الصفقة. واجتذبت الملاعب السعودية العديد من اللاعبين النجوم الذين لعبوا في الإمارات، وتعددت جنسياتهم ومراكزهم في الملعب.

كانديا تراوري

فتح اللاعب الإيفواري كانديا تراوري الباب أمام اللاعبين بالانتقال من الدوري الإماراتي للسعودي، حينما غادر صفوف فريق العين في عام 2004 بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر فقط، وكان تراوري ظهر بصورة جيدة قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ كتبت بداية النهاية لمشواره مع «الزعيم»، وعلى الرغم من حصوله وقتها على عرضين من ناديي سيدان ولوتس الفرنسيين، إلا أنه فضّل الانتقال لصفوف الهلال.

إلتون جوزيه

على الرغم من بدايته في صفوف فريق النصر السعودي إلا أن اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه استقر به المقام في صفوف فريق الوصل، لكن مشواره مع «الإمبراطور» كان دون مستوى التوقعات، ليعود اللاعب مجدداً للدوري السعودي، ولكن عبر بوابة فريق الفتح، على الرغم من بعض الأصوات من جماهير «العالمي» التي كانت تأمل في عودة الموهبة البرازيلية لصفوف فريقها مجدداً.

ليوناردو رودريغيز

على الرغم من الهالة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها انتقال اللاعب البرازيلي ليوناردو لفريق الجزيرة قادماً من صفوف فريق تشونبوك الكوري الجنوبي الذي توج بلقب أبطال آسيا 2016 على حساب فريق العين، إلا أن اللاعب عجز عن إثبات قدراته مع ليعيره إلى صفوف فريق النصر السعودي في عام 2017، قبل أن يعيد الجزيرة قيده مجددا.

عمر خريبين

ما بين ليلة وضحاها أصبح المهاجم السوري عمر خريبين هدفاً رئيساً لإدارة الهلال السعودي، التي رأت في التعاقد معه حلاً للمشكلات الهجومية، ولم يخيّب اللاعب ظن النادي فيه، إذ انتقل على سبيل الإعارة من الظفرة وحقق نجاحاً باهراً، ما اضطر إدارة النادي السعودي لمضاعفة المبلغ للحصول على خدماته، بعد دخول مسؤولي فريق النصر السعودي بعرض مالي ضخم.

دانيلوا أسبريلا

وضع المدرب الكرواتي، زوران حداً لعلاقة اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا مع نادي العين، فبعد أن استبعده من قائمة الفريق للمعسكر الخارجي طلب من إدارة ناديه وضعه على لائحة اللاعبين المغادرين لتجد الإدارة العيناوية نفسها في موقف صعب، كون عقد اللاعب لايزال سارياً مع الفريق، لتضطر إلى إعارته لفريق الفيحاء الذي قدّم معه مستويات جيدة، وتم تجديد الإعارة لموسم إضافي.

أحمد إبراهيم

بعد رحلة طويلة في ملاعب دوري الخليج العربي بدأها مع فريق الوصل، مروراً بعجمان والظفرة والإمارات، انتقل المدافع العراقي أحمد إبراهيم، الموسم الماضي، لصفوف فريق الاتفاق السعودي من أجل تعزيز الترسانة الدفاعية لهذا الفريق بعقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد، ورغم فترته الطويلة في دوري الخليج العربي، إلا أنه لم يثبت قدراته مع الفرق الأربعة التي ارتدى ألوانها.

خافيير ريفاس

بعد مشوار قصير في صفوف فريق الشارقة لم يقدم فيه اللاعب الفنزويلي نفسه بصورته المعتادة التي ظهر بها مع فريق اتحاد جدة، فاجأ المهاجم الجميع بانتقاله لصفوف الهلال السعودي الموسم الماضي، ليكون بذلك آخر اللاعبين الذين انتقلوا من دوري الخليج العربي للسعودية.