فوز دبا الحصن في اول ودية في المانيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز الفريق الاول لنادي دبا الحصن على فريق سكتيما سدروف الألماني بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي اقيمت امس ضمن المعسكر الخارجى المقام في المانيا ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى. سجل لفريق دبا الحصن اللاعب البرازيلي فينسيوس و اللاعب محمد مال الله هدفين.

وعن المباراة عبر رئيس بعثة الفريق والامين العام للنادي جمعة عبدالله الحمودي عن ارتياحه لمجريات المباراة والمكاسب التي حققتها، وقال: هدفنا من المباريات الودية الوصول لمرحلة متقدمة من الانسجام بين اللاعبين وتجهيز الفريق بشكل جيد قبل المشاركة في مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى، و تعكس مدى تطور واستجابة اللاعبين للتمارين وللًوقوف على الجاهزية الكاملة.