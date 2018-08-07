زورق أبوظبي 35 ثالث جولة تونسبيرغ للفورمولا 2

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ظفر زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد الطاير، بالمركز الثالث، ضمن منافسات السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي أقيمت في مدينة تونسبيرغ في النرويج، بعد أن كان الزورق قد انطلق من المركز التاسع، لينهي الطاير بذلك المرحلة الثالثة من البطولة بإنجاز فريد وقوي، بالوصول إلى المنصة، بعد أن انطلق من مركز متأخر في مراحل السباق، وكان زورق أبوظبي1 بقيادة راشد القمزي، قد تعرض لحادث انقلاب منذ الدورة الأولى للسباق، ما أبعده عن المنافسة وعن منصة التتويج في هذه الجولة، وجاءت نتائج الجولة لتصب في مصلحة الإيطالي ألبرتو كامبراتو، الذي حقّق لقب جولة النرويج، وحلّ في المركز الأول مع نهاية السباق المثير، وحل ثانياً النرويجي توبايس موتي كاس.

وكتب الطاير لفريق أبوظبي حضوراً قوياً بالوصول إلى المنصة في هذه الجولة، بعد أن تمكن من تعويض ستة مراكز من المركز التاسع حتى المركز الثالث طيلة مراحل السباق، وكان الطاير قد حل في المركز التاسع، ضمن سباق أفضل زمن، وعلى الرغم من ذلك عوض التأخر بتقدم مبهر حتى المركز الثالث، من خلال المنافسة.

وكان سباق النرويج مملوءاً بالمفاجآت، حيث بدأ السباق بتصادم زورق القمزي بزورق فرودي ساندلسان، ومع رفع العَلم الأخضر مجدداً بعد الحادث، تمكّن زورق الطاير من التقدم للأمام من المركز التاسع حتى المركز السادس، وحظي السباق بعدها بتوقفات عديدة، أسهمت في أن ينهي السباق في النهاية 13 زورقاً من أصل 18 زورقاً بدأت السباق الرئيس، وشهد سباق النرويج خروج الكثير من الأسماء المرشحة، خلال السباق، حيث تعطل الليتواني إدجراس ريباكو في بداية المنافسة، وخرج من السباق، بالإضافة أيضاً إلى تعطل وخروج الألماني ستيفان هاجز، أحد الأسماء القوية.

وبهذه النتيجة يصل كمبراتو إلى النقطة رقم 40، ليبتعد عن أقرب منافسيه وهو النرويجي توبايس، الذي يمتلك 22 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام، وكان السباق قد بدأ بمشاركة 18 زورقاً من أصل 27 زورقاً، حيث تم استبعاد تسعة زوارق من المنافسة، وتقام الجولة المقبلة من البطولة في البرتغال في منتصف سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي، أن الطاير حقق إنجازاً قوياً وفريداً من نوعه في الجولة الثالثة من عمر البطولة، بعد أن تمكن من تجاوز الكثير من المنافسين طيلة مراحل السباق، والوصول إلى المركز الثالث مع نهاية المغامرة، وقال: «صمود الطاير من البداية حتى النهاية، ووصوله إلى المركز الثالث، هو إنجاز قوي للبطل ولفريق أبوظبي، ونريد أن نستمر في الجولة المقبلة من البطولة بالأداء والروح القتالية نفسهما لفريق أبوظبي».

الطاير: سباق صعب

عبّر راشد الطاير، قائد زورق أبوظبي 35، عن الفرحة الكبيرة بالوصول إلى المنصة، في ختام المنافسة والسباق، والحلول في المركز الثالث، وقال: «منذ البداية حاولت التقدم للأمام، والالتفاف بقوة منذ الدورة الأولى، نجحت في تجاوز أكثر من زورق، وتقدمت في أكثر من دورة، كنت قريباً جداً من الوصول إلى المركز الثاني، ولكن لم أشأ أن أجازف، خصوصاً أنني قد ضمنت المنصة والوصول إلى التتويج، السباق لم يكن سهلاً، والصعوبة تجلت في التوقفات الكثيرة، والتي استرعت مني أن أكون في قمة الانتباه والتركيز في كل المراحل، والسعادة كانت مع لحظة رفع العلم الشطرنجي، وإعلان فوزي بالمركز الثالث».