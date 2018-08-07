4 محطات تجهز المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية

المصدر: منصور السندي - دبي

يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لبدء مشواره في مسابقة كرة القدم تحت 23 عاماً، في دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الثامنة عشرة المقررة في إندونيسيا خلال الفترة من 14 الجاري حتى الثاني من ديسمبر المقبل، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات: الصين وسورية وتيمور الشرقية، بعدما أعادت اللجنة المنظمة قرعة دور المجموعات عقب انسحاب المنتخب العراقي من المشاركة، واستعد المنتخب الأولمبي للحدث الآسيوي الكبير من خلال أربع مراحل، وفقاً لبرنامج الإعداد الذي اعتمدته لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم، وخاض معسكراً خارجياً في هولندا، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 8 يوليو الماضيين، وأدى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية مع أندية أوروبية من روسيا وبلجيكا وهولندا، قبل أن ينتقل إلى معسكره الحالي في ماليزيا، الذي لعب خلاله مباراة ودية أمام أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الماليزي، وفاز فيها بأربعة أهداف نظيفة، حيث يتطلع المنتخب الأولمبي لظهور قوي ومشرف في دورة الألعاب الآسيوية، وتحقيق مركز أفضل من الذي حققه في النسخة الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2014، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي وودع المنافسة بعدما خسر أمام كوريا الشمالية.

وسعى الجهاز الفني، خلال الفترة الماضية، إلى الاطمئنان على جاهزية لاعبيه واختيار أفضل العناصر لأداء هذه المهمة، لاسيما أن اتحاد الكرة قام بتوفير المتطلبات كافة، الخاصة بإعداد المنتخب، لاسيما على صعيد معسكرات الإعداد والمباريات الودية.

ويشارك في مسابقة كرة القدم 25 منتخباً، قسمت إلى ست مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى: إندونيسيا، هونغ كونغ، لاوس، تايوان وفلسطين، وتضم المجموعة الثانية: تايلاند، أوزبكستان، بنغلاديش، وقطر، وتضم المجموعة الثالثة: الإمارات، الصين، تيمور الشرقية، وسورية، وضمت المجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، باكستان، ونيبال، فيما ضمت المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، قرغيزستان، ماليزيا والبحرين، وضمت المجموعة السادسة: كوريا الشمالية، السعودية، إيران، وميانمار.

من جهته، أكد مدير المنتخب، جمال بوهندي، أنه رغم قوة مجموعة المنتخب الأولمبي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، فإن حظوظه تعد موجودة، مشيراً إلى أنه يأمل تأهل الأبيض إلى جانب المنتخب السوري الشقيق.

وقال بوهندي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنتخب الأولمبي يلعب ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات: سورية والصين وتيمور الشرقية، وأعتقد أن كل المجموعات المشاركة في هذه الدورة قوية، وبالنسبة لمجموعتنا يعد المنتخب السوري من المنتخبات المعروفة وله حضور دائم، وكذلك المنتخب الصيني المميز على مستوى المراحل السنية، وعلى الرغم من أن منتخب تيمور الشرقية قد يكون أقل المنتخبات حظوظاً في المجموعة، فإن تجارب منتخبات المراحل السنية علمتنا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، وإنما بالعطاء، بدليل أن منتخبات مثل فيتنام وأوزبكستان موجودة بقوة».

14 انتصاراً.. و42 هدفاً

تعد مشاركته في النسخة الماضية، بكوريا الجنوبية، المرة الثالثة التي يتأهل فيها الأبيض لدور الثمانية بالألعاب الآسيوية، إذ كانت المرة الأولى عام 1994 في اليابان، والثانية في دورة غوانزو بالصين عام 2010، وحقق المنتخب الأولمبي 14 فوزاً في دورة الألعاب الآسيوية منذ بداية مشاركته فيها عام 1986، من أصل (30 مباراة) كما رفع عدد أهدافه المسجلة إلى (42 هدفاً)، وشهدت الدورة الماضية في كوريا الجنوبية تسجيل المنتخب ثمانية أهداف من بينها «هاترك» للاعب سعيد الكثيري في مرمى الهند.

وتعتبر هذه المرة الخامسة، التي يشارك فيها المنتخب الأولمبي بالدورة، بعد الدورات الأربع الماضية أعوام: 2002 و2006 و2010 و2014، فيما كان قد دفع بالمنتخب الأول أعوام: 1986 و1994 و1998.

9 مباريات ودية

خاض المنتخب خلال الفترة الماضية تسع مباريات ودية، بدأها أمام المنتخب البحريني وخسر أمامه بثلاثة أهداف دون رد، ولعب أيضاً مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي فاز في الأولى بهدف دون رد، وخسر الثانية بالنتيجة ذاتها، ولعب خلال معسكر هولندا أيضاً ثلاث مباريات، وخسر أول من أمس بهدف دون رد أمام السعودية في معسكره بماليزيا، وسيختتم مبارياته الودية بلقاء المنتخب الماليزي، استعداداً للدورة الآسيوية، إذ من المقرر أن يضع المدرب البولندي سكورزا اللمسات النهائية للتشكيلة الأساسية، التي سيخوض بها مبارياته في هذه الدورة.

26 لاعباً

استقر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، على 26 لاعباً في قائمة المنتخب، هم: شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، عبدالرحمن عبدالله العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر زين العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد محمد الهاشمي، عبدالله حسن خلفان النوبي، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، إسماعيل خالد خميس، علي عيد غميل، حسين عبدالله باعبدالله، محمد خلفان الحراصي، محمد خلفان المسماري، جاسم يعقوب البلوشي، راشد محمد عمر، محمد عبدالباسط عبدالله، أحمد راشد سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان الشرجي، خالد عبدالرحيم باوزير، وسلطان عبدالله المنذري.

المحطات الـ 4

المرحلة الأولى

بدأت في مارس الماضي، من خلال تجمع داخلي في دبي، خلال الفترة من 20 حتى 27 مارس الماضي، قبل أن يغادر في الشهر ذاته إلى مملكة البحرين، حيث خاض مباراة ودية واحدة أمام نظيره المنتخب البحريني، انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة.

المرحلة الثانية

خاض المنتخب معسكراً داخلياً أيضاً في دبي، خلال الفترة من الرابع حتى 13 مايو الماضي، وأدى خلاله مباراتين أمام المنتخب السعودي، حيث فاز في الأولى بهدف دون رد، وخسر في الثانية بالنتيجة نفسها.

المرحلة الثالثة

تمثلت في خوض المنتخب معسكراً خارجياً في هولندا خلال الفترة من 31 يوليو الماضي، حتى التاسع من الشهر الجاري، ولعب خلاله ثلاث مباريات مع أندية من روسيا وبلجيكا وهولندا، إذ تعادل في مباراة واحدة، وخسر في اثنتين.

المرحلة الرابعة

يخوض المنتخب الأولمبي حالياً معسكراً خارجياً في ماليزيا، يستمر حتى التاسع من الشهر الجاري، في إطار تحضيراته لدورة الألعاب الآسيوية، وخسر أول من أمس أمام الأخضر السعودي بهدف دون مقابل.