معسكر مغلق لـ «فتيات الشارقة للشطرنج» استعداداً لمهرجان الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة، معسكراً مغلقاً ضمن استعداداته لمهرجان الإمارات، الذي سينطلق يوم 25 أغسطس الجاري، خاض خلاله فتيات نادي الشارقة خمس مباريات ودية مع اللاعبين واللاعبات الفلبينيين والمصنفين عالميين.

وشهد المعسكر مشاركة اللاعبات: ريم خليل وحنان خليل ونور صالح وفاطمة سيف وعائشة سيف ونور خصريان وريان المازمي وعبير علي.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، كريمة المعيني، أن إدارة النادي تعمل دائماً على تطوير مستوى اللاعبات من خلال إشراكهن في معسكرات خارجية، وبطولات محلية ودولية، لإضافة مزيد من الخبرة لهن، وقد لاقت جميع هذه التجارب النجاح.

وأوضحت المعيني أن «مهرجان الإمارات للشطرنج سيشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً، وهو ما جعلنا نستعد بشكل جيد يتناسب مع أهمية هذا المهرجان، لتحقيق النتائج التي نتطلع إليها، والظهور بالشكل اللائق بالنادي».