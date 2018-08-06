الجزيرة يطالب اتحاد الكرة بإعادة 7 لاعبين من المنتخبين الأول والأولمبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدمت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة من أجل السماح للاعبيها الدوليين، في المنتخبين الأول والأولمبي، بالانضمام لتحضيرات الفريق، استعداداً للموسم الجديد الذي سيستهله بالمباراة المهمة أمام فريق النصر السعودي، يوم 13 أغسطس الجاري، في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

واختتم، أمس، فريق الجزيرة المعسكر الخارجي الذي أقيم في هولندا، وسيواصل تحضيراته لمباراة النصر السعودي من خلال تدريبات يومية في أبوظبي.

وقالت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، عبر بيان رسمي، مساء أول من أمس، إنها أرسلت بالفعل خطاباً رسمياً للاتحاد بهذا الخصوص، وإنها لم تتلقَّ حتى الآن أي رد من الجهة المعنية في ما يتعلق بطلب انضمام الدوليين للفريق، الذي يمثل دولة الإمارات في البطولة العربية.

ويأمل نادي الجزيرة استعادة المهاجم، علي مبخوت، من معسكر المنتخب الأول، الذي يقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019 بعد أن استبعد الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، الحارس علي خصيف، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر فريقه في هولندا.

كما أن فريق الجزيرة لديه خمسة لاعبين في قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، وهم: محمد العطاس، أحمد ربيع، زايد العامري، خليفة الحمادي وعبدالرحمن العامري.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب سمح لثمانية من لاعبي فريق العين بالمشاركة مع «الزعيم»، في لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري، في الدور نفسه، لكن العدد تقلص لخمسة لاعبين دوليين فقط خاضوا لقاء الإياب، أول من أمس، ومن المقرر أن يلتحق الخماسي بتحضيرات «الأبيض» خلال الساعات المقبلة.