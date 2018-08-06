مدرب عجمان يجدّد نشاط اللاعبين بزيارات ترفيهية إلى فيينا وبودابست

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كسر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان «حدة الملل»، في معسكره المقام حاليا بالمجر تحضيراً للموسم الجديد، الذي يبدأ رسمياً في النصف الثاني من الشهر الجاري، وسمح للاعبين بزيارات ترفيهية إلى كل من العاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة المجرية بودابست، على مدار يومين مختلفين.

وأكد المدرب المساعد، مصطفى صادق، أن المدير الفني المصري، أيمن الرمادي، أقدم على تلك الخطوة لتجديد نشاط اللاعبين بعد التدريبات المكثفة التي انخرطوا فيها منذ القدوم إلى المجر في 20 من يوليو الماضي.

وقال صادق لـ«الإمارات اليوم: «الرمادي كافأ اللاعبين بتلك الزيارات الترفيهية التي جاءت على فترات متباعدة، ما انعكس بالإيجاب على معنويات الفريق بشكل عام».

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان خاض، أول من أمس، مباراته الودية الرابعة أمام خورفكان، التي تمكن خلالها من تحقيق الفوز 3-1، إذ سجل للبرتقالي الوافد الجديد، ستانلي، هدفين، ومحمد شاكر هدفاً.

وعمد الجهاز الفني للبرتقالي إلى استغلال تلك التجربة بأن لعب بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في المعسكر. وغاب عن المشاركة اللاعب المغربي، عادل هيرماش، الذي فضل أيمن الرمادي منحه راحة من هذا اللقاء، خوفاً من تعرض اللاعب للإجهاد، بعد المجهود الكبير الذي قدمه في المباريات الودية الثلاث، التي خاضها الفريق قبل لقاء خورفكان.

وقال مصطفى صادق إن الجهاز الفني راضٍ عن محصلة المعسكر حتى الآن، سواء على صعيد المباريات الودية أو التدريبات، لافتا إلى أن الفريق وصل لمرحلة مُرضية من التجانس، خصوصاً بعد انضمام خمسة عناصر جديدة إلى البرتقالي مع بداية الموسم الحالي.

وأضاف: «اللاعبون يتطورون بشكل يومي، سواء على الصعيد البدني أو الفني، وأصبح لدى المدير الفني صورة كاملة عن أبرز السلبيات والإيجابيات التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ليدخل عجمان منافسات الدوري وهو في أوج جاهزيته».

وأشاد مصطفى صادق بجهود اللاعبين والتزامهم الكامل، سواء داخل الملعب أو خارجه، قائلاً: «إذا كنا نُشيد باللاعبين على الدوام فيجب أيضاً الإشادة بجهود الطاقم الإداري للنادي والمرافق لبعثة عجمان إلى المجر وتحديداً، المشرف العام على الفريق، عبدالله الظاهري، ورئيس البعثة عضو مجلس الإدارة، محمد جبر، اللذين بذلا أقصى جهد ممكن لتذليل أي عقبات تواجه الجهاز الفني، فجاء المعسكر مثالي من كل الوجوه».

ومن المقرر أن يخوض فريق عجمان مباراة ودية غداً مع أحد الفرق المجرية، ستكون الأخيرة قبل أن يحزم الفريق حقائبه ويعود إلى الدولة، لإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد.

الجهاز الفني راضٍ عن محصلة المعسكر الخارجي، سواء على صعيد المباريات الودية أو التدريبات.