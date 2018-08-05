ذهبية ثمينة للإمارات في دولية تايلند بالجودو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

خطف لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ياسين نعمتوف الميدالية الذهبية في بطولة تايلند بالجودو والتي اختتمت ظهر اليوم في بانكوك، وذلك في وزن 73 كيلوغرام للرجال، في إنجاز مميز لجودو الامارات.

وتحققت ذهبية ياسين بعد ان حقق 4 انتصارات متتالية على لاعبين دوليين من لاوس وتايلند وفيتنام ، جاءت جميعها بالايبون، وفِي ختام المنافسات، تقلد اللاعب الميدالية الذهبية ورفع علم الامارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة وسط تصفيق وتشجيع الجمهور ولاعبي الدول المشاركة.

وعبرت اسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية عن سعادتها للمشاركة الفاعلة لجميع أفراد الفريق وتحقيق انتصارات عديدة للرياضة الاماراتية عموما والجودو بشكل خاص وبما يعكس الدعم اللامحدود والرعاية والتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وهنأ المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية العميد احمد حمدان الزيودي الاسرة الرياضية في الدولة وتقدم باسمى ايات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للدعم اللامحدود لسموه ووصف ذلك بكونه العمود الفقري لكل النجاحات الرياضية التي حققها أبناء النادي، وأثنى على النتائج المميزة لفريق الجودو في بطولة تايلند الدولية تحديدا، وتفوقه على لاعبين من اصحاب الخبرة الدولية البارزة، وتوج اللاعب ياسين نعمتوف بالميدالية الذهبية، متمنيا لجميع اللاعبين المزيد من التفوق.

بدوره كشف المدير الفني للفريق الدكتور موح صالح الموح بأن اللاعب ياسين قدم أداء ملفتا تفوق من خلاله على لاعبين مميزين فنيا من تايلند ولاوس وفيتنام في الأدوار الاقصائية وجدد الفوز في النهائي على لاعب من فيتنام ايضا .

وهنأ المدير الفني للنادي نادر ابو شاويش اللاعب الفائز وأشار إلى أن الالتزام بالتدريبات والاستفادة من المعسكرات التدريبية بشكل فاعل والروح الرياضية العالية ساهمت بتحقيق الانجاز.