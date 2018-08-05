اتحاد كلباء يواجه الشباب السعودي اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، عند الساعة الخامسة عصر اليوم، أولى مبارياته الودية استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بمواجهة الشباب السعودي، وتقام ضمن معسكر الفريقين في سلوفينيا، وفي هذا السياق عبر مدافع «النمور» يعقوب حسن عن ارتياحه لنوعية المعسكر التدريبي الحالي، واصفاً إياه بأنه مميز، متمنياً أن يسهم في بداية جيدة بمنافسات دوري الخليج العربي، حيث يأمل الفريق في أن يحقق البقاء مع المحترفين وأن لا يعود للهواة.

وقال يعقوب لـ«الإمارات اليوم» إن: اختيار فريق الشباب السعودي، وهو فريق قوي، في أول مباراة ودية سيعطي الفريق دفعة معنوية للاعبين، ونتطلع إلى الاستفادة بشكل جيد، خصوصاً في خط الدفاع، في ظل امتلاك الشباب السعودي مهاجمين جيدين، وهي فرصة لاستعادة الجاهزية الفنية بشكل مبكر قبل انطلاق الموسم.