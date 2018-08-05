اعتقال الألماني أولريتش بطل طواف فرنسا 1997

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس، اعتقال الدراج الألماني يان أولريتش، بطل طواف فرنسا 1997، لاقتحامه بالقوة منزل أحد جيرانه في جزر الباليار، وتوجيه تهديدات إليه.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، لوكالة فرانس برس، إن أولريتش (44 عاماً)، اعتقل بعد ظهر الجمعة «لدخوله بالقوة وإطلاقه تهديدات» ضد جاره في بالما دي مايوركا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جار أولريتش هو الممثل الألماني والمخرج السينمائي تيل شفايغر، إلا أن المتحدثة باسم الشرطة رفضت تأكيد النبأ.

واشتهر أولريتش بأنه الدراج الألماني الوحيد الذي تمكن من الفوز في طواف فرنسا، كما انتزع الميدالية الذهبية في مسابقة الدراجات الهوائية في دورة سيدني الأولمبية عام 2000.

وتمكن أولريتش، في 2013، من إظهار براءته من تناول المنشطات، وهي التهمة التي أبعدته عن طواف فرنسا في 2006، بسبب ما أثير عن صلته بفضيحة عملية بويرتو، التي تركزت على الطبيب المخلوع أوفيميانو فوينتس، الذي استخدم عمليات نقل الدم، لتحسين أداء كبار الدراجين.